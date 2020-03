Massa Lubrense, sanificazione delle strade e prevenzione alla diffusione del Coronavirus

Massa Lubrense – La scorsa notte é stata effettuata la sanificazione delle strade per prevenire la diffusione del Covid-19. “É in corso durante questa notte la sanificazione delle strade di Massa Lubrense con Vigili e ditta D’Orta ma non dimenticate che la cosa fondamentale è restare a casa per la nostra salute e quella dei nostri cari – afferma il primo cittadino – continuiamo a fare questo sacrificio e ci riabbracceremo più forte domani!!!”