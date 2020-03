Massa Lubrense. I ringraziamenti di Balduccelli alla Fondazione Sorrento e alla Federalberghi per le mascherine

Buongiorno a tutti!

Stamattina voglio esprimere un grande ringraziamento a nome di tutta la cittadinanza alla Federalberghi presieduta da Costanzo Iaccarino ed alla Fondazione Sorrento con Gaetano Milano per averci donato in due tranche 700 mascherine chirurgiche.

Alle duecento già consegnate alla Polizia Municipale ed al personale comunale se ne aggiungono le 500 appena arrivate che saranno così suddivise:

100 Polizia Municipale

50 ai Carabinieri

50 Guardia di Finanza

50 alla Protezione Civile e a chi fa il servizio volontario di consegna delle spese a domicilio

200 all’ASCOM per i commercianti associati e non che distribuiscono generi di prima necessità.

50 ai dipendenti comunali

Con enorme difficoltà siamo riusciti ad ordinare 5000 mascherine per le esigenze della popolazione. Dovrebbero arrivare, il condizionale è d’obbligo, la prossima settimana dall’estero, ma non abbiamo certezza di data per i grossi problemi alle frontiere e perché questo tipo di materiale viene destinato alle prioritarie esigenze degli ospedali.

Ormai è un obbligo quello di restare a casa e confido che tutti siate responsabili, vi ricordo che è un dovere civico ma anche un reato penale uscire immotivatamente.

Non molliamo. Restate a casa!