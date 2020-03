Massa Lubrense, Lello Staiano: “Il Governo prolunghi la NASPI”

Il leader del movimento “Insieme per Massa Lubrense” Lello Staiano ha fatto sapere di voler proporre in Consiglio Comunale l’invio di un documento per chiedere al Governo il prolungamento della NASPI, in vista dei problemi legati al Coronavirus che gran parte delle aziende, in particolare quelle di turismo, stanno affrontando.

“Mi capita spesso di parlarvi, di scambiare opinioni e impressioni con voi, lavoratori #stagionali, il vero motore della nostra Penisola Sorrentina -ha dichiarato Staiano- Dalle ultime chiacchierate ne sono uscito scosso: la situazione economica è seria, va affrontata con celerità e non si può più aspettare!

Soprattutto quando parliamo di madri e padri di famiglia.

La prima cosa necessaria, per cui sento di lanciare un appello al Governo, è il prolungamento della NASPI, l’indennità mensile di disoccupazione destinata in particolare ai dipendenti di imprese turistiche.

Proporrò ai miei colleghi in Consiglio Comunale di sottoscrivere un documento, da inviare a Roma, in cui chiediamo di PROLUNGARE questa misura fino ad aprile.

È un piccolo passo, a cui però tengo molto, visto che è in gioco la la stabilità della nostra economia, e la vita delle persone”.