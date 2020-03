Massa Lubrense. Giovanni Volpe “Tutta la mia vita in un affittacamere, ora chi ci aiuta? Dobbiamo suicidarci?”

Massa Lubrense, Penisola sorrentina. Siamo a Sant’Agata sulla costa di Sorrento, ma sono in tanti che vivono questa situazione. “Ho messo tutti i miei risparmi in un affittacamere, ho dei mutui da pagare. Non lavora nessuna della mia famiglia, come faremo? ” Qualcuno le è stato vicino? “No , l’unica comunicazione la ho avuta dal sindaco Balduccelli che mi diceva di chiudere” . Si parla di rinviar le tasse ? “Non so nulla, in ogni caso come facciamo a trovare i soldi per il pane? Si rendono conto i nostri politici? Sono previste delle misure per chi sta nelle condizioni come le nostre? Nessuno ci da una risposta spero che Positanonews faccia qualcosa”