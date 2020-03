Massa Lubrense. Due nuove ordinanze: assunzione straordinaria di 8 vigili e chiusura di B&B e case vacanza

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli ha emanato due nuove ordinanze, le quali prevedono l’assunzione straordinaria e temporanea di 8 vigili part time, al fine di assicurare un maggiore controllo sul territorio per l’emergenza coronavirus, e la chiusura di tutte le strutture B&B e case vacanza presenti sul territorio. Di seguito riportiamo le parole che il primo cittadino ha scritto sulla sua pagina Facebook:

“Due nuove ordinanze! (Aggiunte foto Ordinanza 38)

Ho firmato un’ordinanza per l’assunzione temporanea e straordinaria di 8 vigili part time, attingendo dalla graduatoria dell’ultimo concorso, per assicurare due posti di blocco h24 all’ingresso del nostro comune al fine di potenziare i servizi di presidio e di controllo del territorio per l’emergenza corona virus.

Ho inoltre provveduto, con un’altra ordinanza, alla chiusura di tutte le strutture di B&B e case vacanza presenti sul territorio.