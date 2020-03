Massa Lubrense. Coronavirus: negativo il tampone effettuato negli scorsi giorni. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli.

“Buone notizie!

Il tampone effettuato nei giorni scorsi e che nel bollettino quotidiano risultava in sospeso, è risultato NEGATIVO.

Un sospiro di sollievo per tutti quanti noi e naturalmente per l’interessato.

Colgo l’occasione per correggere una imprecisione nella mia comunicazione di ieri: la persona risultata positiva al COVID 19 è un residente del nostro Comune. Chiedo scusa all’interessato ed a voi tutti. L’errore si è generato dal fatto che la compagna di questa persona, che per prima ha fatto il tampone, risultato poi negativo, non è residente a Massa Lubrense.

Chiarito l’equivoco, vi raccomando ancora di perseverare nel rispetto delle regole.

Continuate a restare a casa. Ci ritroveremo presto!”