Massa Lubrense, controlli a tappeto: scovati due pregiudicati che circolavano senza autorizzazione

Controlli serrati anche in Penisola Sorrentina. A Massa Lubrense, ad esempio, nell’ambito del controllo effettuato dalla polizia locale diretto dal Capitano Russo Rosa e Vice comandante Fabiano Carlo sulle persone circolanti sul territorio, ha riferito all’autorità giudiziaria due pregiudicati che stavano nel comune in assenza dei motivi d’urgenza previsto dal DPCM sul Covid 19.

Ricordiamo che in questi giorni si deve assolutamente evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.