Massa Lubrense. Ci lascia a 101 anni Rosa Esposito, vedova Amitrano. Il ricordo commosso dell’Archeoclub Lubrense

Massa Lubrense. Si è spenta all’età di 101 anni Rosa Esposito, vedova Amitrano. Commovente il ricordo dell’Archeoclub Lubrense: “L’angelo custode della Lobra è volato in cielo. Ci lascia la nostra grande benefattrice Rosa Esposito, vedova Amitrano. Il 20 febbraio dello scorso anno, al raggiungimento del traguardo del secolo di vita, festeggiammo con il Sindaco e tutti i parenti questa nostra benemerita concittadina vissuta tra Marina della Lobra e New York. Rosa, dopo una lunga ed intensa esistenza, è volata in cielo dove ha potuto ricongiungersi in spirito con l’amato marito Luigi Amitrano e il carissimo figlio Mattia.

Alla sorella Laura e a tutti i parenti le più sentite condoglianze dall’Archeoclub di Massa Lubrense, eternamente grato per quanto Rosa ha donato alla nostra Città ed in particolare per la sua generosa opera a favore delle preziose testimonianze artistiche della chiesa di S. Maria della Lobra. Addio Rosa, una prece!”.

La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia per il lutto che li ha colpiti.

(Foto di Gennaro Galano)