Il Massa Lubrense ce la fa! Vince in casa con la Pro Sangiorgese e approda alla finale di Coppa Campania.

Il Massa Lubrense ce la fa! In campo nel pomeriggio di oggi, con l’unico obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata di semifinale di Coppa Campania, dove ha perso in casa della Pro Sangiorgese lo scorso 19 febbraio per 1-0. I costieri al Cerulli, sotto gli occhi attenti dei propri tifosi, hanno regalato tante occasioni, due meravigliose reti, al 28′ con Vacca e al 30′ con Gargiulo che ribatte su rovesciata di Cappiello e soprattutto l’approdo alla finale! Di seguito le pagelle dei nerazzurri:

Miccio: tranquillità

Vanacore R.: sostanza

Cosentino: esperienza

De Stefano: GLADIATORE

Siniscalchi: insuperabile

Veropalumbo: rabbioso

Cappiello: esplosivo

Vanacore D.: trottolino

Marino: testardo

Vacca: incontenibile

Balduccelli: continuità

Castellano: tenace

Gargiulo: saggio

Vanacore C.: utile

Volpe: fondamentale

Aiello: instancabile