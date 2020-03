Massa Lubrense. Caputo: “Io chiudo il ristorante, invito gli altri a farlo. Restiamo a casa”

Massa Lubrense. Riceviamo e pubblichiamo. “Gentile redazione, sono Alfonso Caputo e sono il titolare del Ristorante Le Sirene di Marina del Cantone, in mancanza di una specifica ordinanza ,ho comunque deciso di chiudere la mia attività onde non contribuire alla possibile diffusione del covid 19, ma cosa più importante INVITO i miei colleghi a fare lo stesso. Trovo sia un gesto di grande responsabilità e di rispetto nei confronti degli altri. Soprattutto in una località molto gettonata anche dal turismo locale, ci chiedono un piccolo sacrificio: restiamo a casa! Grazie”