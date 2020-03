Da Massa Lubrense a Bologna. Si laurea da sola per tutelare amici e parenti dal virus

Massa lubrense, Penisola sorrentina. Un esempio non da poco. una vera e propria lezione di vita ed altruismo, quella impartitaci da Francesca Fiorentino, dottoressa per aver conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie mediche – Alma mater studiorum presso l’Università degli studi di Bologna, con il massimo dei voti. Francesca ha esposto la sua tesi senza amici e parenti, compresi genitori e sorelle, rimasti a casa per cautelarsi

“Ho rinunciato a condividere la mia gioia con la mia famiglia ed i miei amici per salvaguardarli insieme ai miei concittadini. – dice Francesca – Voglio lanciare due appelli: In questo periodo in cui nessuno ha fiducia nel prossimo di avere almeno fiducia nelle figure competenti e nella ricerca e dire a tutti che se ce l’ho fatta io a fare tutto ciò, da sola, a chilometri dalla mia terra, ce la possiamo fare tutti a restare a casa senza lamentarci”. Poi ancora in un post su Facebook: “Era un venerdì 13, di un anno bisestile, con una pandemia in corso. Bologna, 13.03.2020: io ce l’ho fatta!”

La redazione e il direttore di Positanonews non possono far altro che complimentarsi con Francesca che, oltre al conseguimento di una prestigiosa laurea magistrale, ha impartito una lezione a tutti noi. Da parte nostra, i più sinceri auguri di una carriera lavorativa ai massimi livelli.