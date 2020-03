Massa Lubrense. Balduccelli sul primo caso positivo al coronavirus “Non facciamo la caccia alle streghe” . I dati di oggi

Massa Lubrense. Balduccelli sul primo caso positivo al coronavirus “Non facciamo la caccia alle streghe” Cari concittadini, in riferimento alla notizia di una persona positiva al COVID 19 sul nostro territorio voglio sottolineare alcune cose già dette e aggiungerne altre per maggiore chiarezza. Non ho niente da nascondere. Non devo essere rassicurante a tutti i costi per dovere di ufficio. Allo stesso tempo non possiamo fare la caccia alle streghe. Abbiamo il dovere di tutelare questa persona e non vorrei che qualche esagitato facesse qualche gesto increscioso contro l’abitazione di questa persona che in questo momento vive con il tormento di avere una malattia. Chiariamo che non si tratta di un residente a Massa Lubrense ma di un proprietario di una abitazione autonoma venuto da noi quando le norme non lo vietavano. Le indagini fatte dal nostro Comando di Polizia Municipale sono rassicuranti: la persona in questione assisteva una propria familiare che davanti ai primi sintomi sospetti è stata sottoposta a tampone, poi risultato negativo. Dopo diversi giorni da questo esame, e prima che arrivasse l’esito, l’ASL in via precauzionale ha fatto il tampone anche al compagno ed il risultato è stato positivo. Il fatto stesso che nella abitazione dei due, che è una casa completamente autonoma, ci fosse il sospetto di un caso positivo, sono state prese una serie di precauzioni e monitorati già dal primo tampone i contatti. I nostri Vigili hanno più volte effettuato controlli dell’isolamento e la persona in questione è risultata molto responsabile. Addirittura dalle indagini è emerso che i generi alimentari per la sussistenza venivano lasciati fuori dal cancello di casa dalla stessa persona e non da una pluralità di persone. Detto questo, capisco il vostro stato d’animo, ma vi chiedo di essere ancora più responsabili. Lo siete stati fino ad ora e di questo sono fiero. Continuate a rispettare le regole. Coraggio e non perdiamoci d’animo. Spero con il cuore in mano di potervi riabbracciare presto .

ECCO I DATI Massa, con Sorrento, Sant’Agnello e Meta fan dati aggregati