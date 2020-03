Massa Lubrense. Arriva la neve a Sant’Agata. La Protezione Civile Campania aveva ieri emanato un’allerta meteo, sensibile calo delle temperature su tutta la regione, nevicate e gelate su aree interne, a partire dalla mezzanotte. In effetti, l’abbassamento delle temperature è stato evidente, ed ha portato con sé anche “Nevicate con deboli accumuli oltre i 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori. Gelate persistenti a quote superiori ai 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori”. Anche Massa Lubrense, in località Sant’Agata, in questo momento è interessata da questo cambiamento meteorologico, con la comparsa di una leggera neve, come è possibile constatare dal video in diretta di Positanonews.