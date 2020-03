Massa Lubrense. Antonella Caputo nuova delegata alla pubblica istruzione

Massa Lubrense. Nuove deleghe al consigliere Antonella Caputo. Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, preso atto delle dimissioni del consigliere Maria Cacace ha conferito le deleghe alla pubblica istruzione ed alle iniziative culturali per l’infanzia al consigliere Antonella Caputo. Le deleghe ricevute si aggiungono a quelle già precedentemente esercitate da Antonella Caputo come all’attuazione del programma ed ai rapporti con enti e associazioni.

“Convintamente ho assegnato al consigliere Antonella Caputo la delega alla pubblica istruzione ed alle iniziative culturali per l’infanzia -dichiara il sindaco Lorenzo Balducelli- sicuro che saprà mettere tutto il suo impegno e la sua determinazione in questo settore così delicato. Fino a questo momento Antonella Caputo è stata impegnata in compiti di coordinamento e di collaborazione tra vari assessori e consiglieri riscuotendo da parte dei colleghi grande stima e considerazioni. Da oggi viene chiamata in prima persona ad operare in un settore delicato ed in un momento storico particolare. Ho ritenuto assegnare queste deleghe al consigliere Antonella Caputo -conclude il sindaco Lorenzo Balducelli- oltre che per la sua determinazione e la sua capacità di dialogo con i genitori e gli operatori della scuola anche in considerazione della sua particolare sensibilità e competenza verso il mondo delle intolleranze alimentari e della celiachia”.