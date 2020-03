Eccomi. Come sapete sono in autoquarantena dopo che mio fratello Albino è risultato positivo al Corona Virus . Sto bene, non soffro nessun sintomo, e anche per questo il protocollo sanitario prevede che non mi venga fatto il tampone. Visto che troppe volte le bugie corrono più veloci delle verità, ci tenevo ad aggiornarvi e a ringraziarvi per l’enorme vicinanza che mi avete dimostrato. Mi avete emozionato, ve lo dico con il cuore in mano.

Anche Albino sta bene e vi ringrazia. È a casa in isolamento, senza febbre e con un po’ di tosse. Siamo stati lungimiranti, perché già prima delle misure restrittive abbiamo evitato contatti fisici, abbiamo tenuto le distanze necessarie e abbiamo evitato assembramenti. Andrà tutto bene. Il resto, tra malelingue e cattiverie, conta poco.