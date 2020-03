Maria Rosaria Verrone”Il prossimo anno senza maschera a carnevale

Cilento

Maria Rosaria Verrone,

da artista, dico la mia:

il prossimo anno tutti

senza maschera a Carnevale

così è (se vi pare)

Maria Rosaria Verrone; di Case del Conte (Montecorice); per Maria Rosaria; Carnevale; dovrebbe trasformarsi da festa degli scherzi; della goliardia e soprattutto dei travestimenti; a festa dello smascheramento “occasione per capovolgere l’ ordine sociale, per un giorno dobbiamo sentirci liberi dai condizionamenti che ci opprimono”, dice Maria Rosaria Verrone; con all’attivo numerose mostre in Italia e all’estero.

Le chiedo: “Ma noi tutti indossiamo delle maschere?”. Risponde: ” La nostra esistenza è una continua commedia piena di ipocrisie, finzioni, apparenze, per sopravvivere, diventa inevitabile nascondere la nostra vera identità”. Sorride: ” Per piacere agli altri, per difendersi, per proteggersi; a Carnevale si ha la possibilità, senza paure, di liberarsi dai condizionamenti e far venire fuori le nostre vere passioni”.

Maria Rosaria Verrone, di Case del Conte; Montecorice; laureata in Lettere Moderne, insegnante all’Itc di Agropoli; affezionata della tecnica a olio, “così ho tutto il tempo di dipingere, quasi accarezzo la tela”; allieva di Nicola Campanella; maestro del figurativo materico; Maria Rosaria Verrone, dipinge ispirandosi ai sogni; alle bellezze del Creato; ai luoghi del Cilento; ai problemi della società”; grande Maria Rosaria.

(Giovanni Farzati)

Nella foto, Maria Rosaria Verrone (a sx) con Tonina Passaro