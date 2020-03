Maresciallo di Cava de’ Tirreni condannato insieme ad altri tre carabinieri per aver picchiato un uomo nella caserma di Pantelleria

Confermate dalla Suprema Corte di Cassazione le condanne nei confronti di quattro carabinieri. Gli agenti delle forze dell’ordine nel 2011, all’interno della caserma dell’isola siciliana di Pantelleria, picchiarono Vito Sammartano, un cuoco di Marsala. Inoltre, in un’altra occasione, picchiarono e costrinsero in manette un romeno. Tra i reati a loro contestati, inoltre, anche il falso in verbalizzazioni.

Tra i quattro carabinieri condannati anche il maresciallo Claudio Milito, originario di Cava de’ Tirreni, per il quale è stata comminata la pena più severa pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione. A breve arriverà l’ordine di carcerazione da parte della Procura Generale di Palermo.

Gli altri carabinieri condannati sono Luca Salerno che dovrà scontare la pena di 3 anni e 10 mesi, Lorenzo Bellanova condannato a 3 anni e 9 mesi, Rocco De Santis al quale è stata inflitta la pena di 1 anno e 6 mesi. Per Milito, Salerno e Bellanova si aggiunge anche l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Per De Santis, invece, l’interdizione dai pubblici uffici è di 1 anno e 6 mesi, oltre a godere della sospensione della pena. I quattro carabinieri dovranno, altresì, risarcire le parti civili.