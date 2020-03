Marcello Fonte premiato a Cannes per Dogman si racconta “La mia fidanzata mi lasciò per diventare suora” L’esordio a Hollywood, un film premiato a Cannes e tanta fama susseguitane: la vita di Marcello Fonte è inevitabilmente cambiata. A confermarlo è lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Quotidiano.net: “io sono sempre io. – tiene a precisare – Solo che prima non ti conosce nessuno e ora ti conoscono.” E continua: “La gente si sente in diritto di criticarti. Magari vogliono farsi i selfie per farsi vedere, e appena fatto il selfie se ne vanno, non vogliono mica parlare. Vogliono solo farsi vedere con uno famoso e una volta fatta la foto, ciao ciao. La gente vuole fare vedere che era con quello conosciuto, invece di godersi magari quel momento”. Fonte però tiene a chiarire che “Posso fare tante cose in più; ma a volte diventi solo più che mai”.(Aggiornamento di Anna Montesano)

Marcello Fonte: “Stavo per morire…”

Marcello Fonte, premiato come miglior attore al Festival di Cannes per la sua interpretazione nel film Dogman, racconta la sua storia a Speciale Tg1. In “Sembravano applausi”, film documentario di Maria Tilli, viene raccontata la vera storia di Marcello Fonte che parte dal primo provino sostenuto dall’attore per Dogman. “Stavo per morire, il teatro mi ha salvato la vita”, racconta l’attore che, dopo il trasferimento a Roma per inseguire il mondo dell’arte, è stato ospitato dal fratello per quattro anni. Dopo aver discusso con lui, Fonte si rifugia in una cantina. Fonte ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nelle baracche costruite dal padre. “Mio padre aveva occupato questo pezzo di giardino e sono nato lì. Mamma aveva le doglie ma nessuno le credeva. Pensavano che fosse in menopausa e invece sono nato io”, spiega l’attore. L’incontro con Matteo Garrone cambia totalmente la vita di Marcello Fonte che si ritrova improvvisamente in un mondo fatto di luci e popolarità.



Marcello Fonte: “una storia d’amore la cosa più bella della mia vita”

Più che il successo ottenuto con il film Dogman di Matteo Garrone, la cosa più bella della vita di Marcello Fonte è stata una storia d’amore. “Studiava lingue, passavamo le serate a volerci bene e ad arrangiarci nel nostro nido che era una cantina”, confessa Marcello Fonte. “La domenica andavamo a messa, andavamo a fare il pubblico nelle trasmissione Rai e ci davano 30 euro. Tutto andava bene. Un giorno mi ha detto che stava seguendo un corso di Padre Pio e non avevo capito che si voleva fare suora. Per cercare di recuperarla sono andato con l’auto con la scritta ‘ti amo’ sul tettuccio sotto al convento, ma non è servito perchè poi è diventata suora“, racconta ancora l’attore. Marcello, però, non si è mai arreso ed è riuscito a superare tutto tuffandosi nella recitazione che lo ha portato fino a Cannes. Quando, però, ha finito di girare il film Dogman, non sapeva cosa sarebbe accaduto. “A fine set mi sono chiesto: come ricomincerò la mia vita? Dov’è casa mia?”. Fonte è così tornato nella sua stanza a Cinema Palazzo. “Ho fatto finta che fosse tutto un sogno. Dopo che sali in alto scendere è brutto. Più sali e più ti fai male e quindi dopo un’esperienza del genere è dura ritornare”, conclude l’attore. Dopo Cannes, ha trascorso un periodo con i genitori. Cliccate qui per vedere tutto.