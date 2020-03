Maiori come il Vaticano: Santa Messa in streaming, ecco gli orari

A causa della sospensione di tutte le Celebrazioni, per arginare il contagio da Covid-19, annunciato dal nostro Arcivescovo,

l’Ufficio Comunicazioni Parrocchiali della Parrocchia di S. Maria a Mare di Maiori trasmetterà in Facebook live sulla pagina ufficiale dell’ente ecclesiastico la celebrazione della S. Messa dalla Collegiata di S. Maria a Mare fino a nuove disposizioni.

Orario Celebrazione Sante Messe

Feriale: h. 18:00

Festivo: h. 10:30 – 18:00

Certi che questo periodo di crisi e di angoscia termini è sembrato opportuno al Parroco Don Vincenzo Taiani usufruire dei moderni mezzi di comunicazione per non lasciare soli i Fedeli Maioresi che in questi giorni hanno visto cambiare radicalmente il loro stile di vita quotidiano.