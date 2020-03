Maiori. Toto sindaco: Vincenzo Rispoli, Lucia Mammato, Nicola Mammato e rispunta Salvatore Della Pace per sfidare Capone

Maiori, Costiera amalfitana . Mentre tutti sono distratti dal coronavirus c’è chi pensa ancora alla politica . A Positano, Amalfi e Maiori si vota questa primavera per il rinnovo del consiglio comunale, chi sfiderà il sindaco uscente Antonio Capone? Alcuni nomi cominciano a uscire, Vincenzo Rispoli, Lucia Mammato, Nicola Mammato e rispunta Salvatore Della Pace. Bisogna vedere che succede, certo se ci saranno tanti candidati sindaco questo favorirà il bis di Capone Maiori è famosa per la pletora di candidati, anche se qualcuno, come Valentino Fiorillo, si è tirato indietro, staremo a vedere.