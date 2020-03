Maiori. Successo del Carnevale . Il sindaco Capone “Grazie a tutti”

Maiori, Costiera amalfitana. Una grande festa questa del carnevale della Costa d’ Amalfi, il più bello della Campania e del Sud Italia seguito da Positanonews. Ecco i ringraziamenti del sindaco Antonio Capone

“Si è appena chiusa una manifestazione straordinaria. Nonostante le tante difficoltà, è stata la più bella di sempre.

Un forte segnale di positività per Maiori che non si è fermata e non si fermerà mai: insieme continueremo a reagire e superare le difficoltà delle prossime settimane.

Sono soddisfatto, orgoglioso e fiero del lavoro fatto in questi anni: abbiamo ridato una forte identità al nostro Carnevale di Maiori e trasformato l’evento un un appuntamento destagionalizzante che attrae gente da ogni parte, senza confini o pregiudizi.

Il gran Carnevale, in questi anni, ha ottenuto tanti riconoscimenti ed è oggi considerato tra le grandi manifestazioni più importanti della regione Campania, con grande supporto del presidente De Luca a cui va la mia riconoscenza.

È grazie a chi ha creduto in me e nel progetto del carnevale maiorese che abbiamo ottenuto finanziamenti importanti ed ancora ne avremo.

Al di là dei meriti che quando le cose vanno bene ognuno vuole attribuirsi, con favole o dichiarazioni, la manifestazione è cresciuta molto, con tante novità (dall’essere tematica alle sfilate di mattina): si è creata una grande sinergia tra l’amministrazione, il direttore artistico ed i gruppi. E ciò fa presagire ad un futuro pieno successi e traguardi nuovi da raggiungere.

Per quello che mi riguarda, lascio in dote un progetto definitivo e finanziato già per la costruzione di capannoni nuovi, laboratori da utilizzare tutto l’anno da parte dei maestri della carta pesta anche ad uso didattico, e stiamo pensando già all’evento dell’anniversario, i 50 anni del gran carnevale di Maiori, con una manifestazione celebrativa di un mese e una promozione in tutta Italia.

Chiudo con semplice ma forte GRAZIE a tutti. Viva il carnevale e forza Maiori.

