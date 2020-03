Maiori, il sindaco Capone si affida alle delazioni

Nella lotta al coronavirus a Maiori si arriva addirittura ad affidarsi le delazioni. L’iniziativa arriva proprio dal sindaco Antonio Capone, che fa un esplicito invito: “Cittadini, segnalate ai vigili urbani l’arrivo di persone provenienti da altri Paesi o città”. Nel comune costiera si arriva ad incitare le denunce anonime, ed infatti proprio il primo cittadino a garantire l’anonimato. “Non abbiate timore di farlo – spiega Capone – la segnalazione resterà anonima ma tutelerete la cittadinanza. Siate le sentinelle a difesa di Maiori e dei maioresi. Bisogna rispettare le ordinanze, solo così potremo cautelarci dai contagi.” Con l’intenzione di preservare la salute dei maioresi, il primo cittadino sceglie di adottare un espediente, che potrebbe diventare un arma a doppio taglio in questi tempi difficili, in cui rischia di generare un clima di repressione (già estenuante se si guarda i social ogni giorno), ricorrendo poi al sospetto per il vicino.