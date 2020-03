Maiori, rientro non previsto per dirigente. A Tramonti denunciate quattro persone

In Costiera Amalfitana continua la lotta per far rispettare le misure restrittive, per contenere i contagi del coronavirus. A Maiori una dirigente comunale ha compiuto uno spostamento che non è previsto dalle vigenti misure emesse dal governo: a segnalare il suo rientro nella casa in fitto sono stati i vicini, che hanno contattato le Forze dell’Ordine e il Comune. La dirigente è ritornato al suo domicilio, nel casertano, ed ora rischia la denuncia secondo l’ex art. 650 del Codice Penale.

Nella vicina Tramonti invece, quattro persone sono state denunciate dalla Polizia Locale: tutti hanno violato il decreto di ieri, che vieta di uscire dal proprio se non per motivi urgenti e comprovati. In particolare, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria un uomo di Tramonti che tentava di passare il Valico, e altri tre cittadini provenienti da Napoli, Pagani e S. Egidio del Monte Albino. Tutti sono stati bloccati al presidio del Valico di Chiunzi, dove i controlli si svolgono 24 ore su 24.