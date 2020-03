Maiori. Pronte le mascherine lavabili realizzate dai sarti, il sindaco Capone: “Saranno distribuite a tutti”

Maiori, Costiera amalfitana. Il sindaco Antonio Capone annuncia, tramite un post sui social network, che da giovedì 26 marzo tutta la cittadinanza potrà godere della distribuzione di mascherine lavabili realizzate dai sarti. Ecco il post integrale: “In osservanza delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Covid-19, a partire da giovedì 26 marzo p.v. saranno distribuite alla cittadinanza le mascherine protettive in tessuto realizzate grazie alla generosa collaborazione delle sarte e dei sarti di Maiori.

Si tratta di presidi che, pur non garantendo un’assoluta immunità dai contagi, migliorano di molto la sicurezza e l’igiene delle vie respiratorie.

Inoltre, sono realizzate in materiale lavabile e riutilizzabile.

Le mascherine saranno distribuite, nel numero di una per famiglia, dai Volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile; la distribuzione partirà dalle frazioni.

Si precisa che la distribuzione dei presidi sarà effettuata compatibilmente all’organizzazione degli altri servizi resi dalla Protezione Civile.

Colgo l’occasione per invitare nuovamente tutti a seguire le disposizioni e le buone prassi diffuse dal Governo, a restare a casa e a non uscire, tranne che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e per attività DAVVERO necessarie (spesa, farmaci).

Faccio appello al senso di responsabilità di ciascuno, in quanto solo limitando i contatti possiamo tutelare la nostra salute e superare insieme l’attuale emergenza.”