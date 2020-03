Maiori, oggi su Telecapri (ore 17.30) il dottor Lello Vitagliano risponde ai telespettatori sul coronavirus

Il dottor Raffaele Vitagliano questo pomeriggio sarà in diretta su Telecapri, dove parteciperà ad una trasmissione di approfondimento, dedicata all’emergenza coronavirus. Il medico di Maiori andrà in onda dalle ore 17.30 fino alle 18.30 sul canale 19 del digitale terrestre, visibile in tutto il Sud Italia e sarà disponibile a rispondere le domande dei telespettatori. “Ovviamente, nei limiti delle mie competenze e nel pieno rispetto delle direttive ministeriali e delle professionalità di rilievo nazionale che stanno dando il valido contributo alla corretta informazione – spiega Vitagliano – Mai come ora l’informazione assume una importanza vitale anche e soprattutto nelle ripercussioni emotive degli ascoltatori.”