Maiori, l’idea di Antonio Pisani: maxi-tavolata di beneficenza, quando tutto sarà finito

Tutti speriamo che questo periodo difficile di epidemie finisca presto, di ritornare a vivere a pieno le nostre vite. A Maiori già si pensa a quando tutto sarà finito e Antonio Pisani, giovane albergatore di Maiori residente a Salerno, sta pensando di organizzare la “cena più pazza dell’anno”. Pisani ha raccontato a Nico Casale de Il Mattino, che vorrà organizzare un momento ricreativo per tutti i cittadini di Maiori e magari della Costiera, con la sfida di una tavolata chilometrica che invaderà il lungomare maiorese.

Dietro questa simpatica iniziativa, c’è soprattutto uno scopo benefico, ovvero una raccolta per l’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello, avendo recepito in questo momento l’importanza delle nostre strutture sanitarie sul territorio. “Sarà una serata organizzata – spiega Pisani ai colleghi de Il Mattino – per riunirsi tutti insieme dopo questi giorni terribili e per ripartire. Ci auguriamo di organizzarla ad agosto, se il tutto potrà avvenire in sicurezza e quando ci daranno l’ok i medici. Per la data non possiamo essere, ovviamente, ancora precisi”.

La maxi-tavolata ha già raccolto tante persone intorno ad un gruppo Facebook, oltre 2.300 iscritti, ma quando le persone si raduneranno per la cena, ci sarà un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19. L’iniziativa è stata già esposta da Pisani al sindaco di Maiori, Antonio Capone, ma non c’è ancora alcuna ufficialità sulla data. Al momento è stata quindi contattata una società che raccoglie fondi per ricevere le donazioni.

“Da lì, mi hanno spiegato che deve essere direttamente l’ospedale ad organizzare la raccolta. Non ho avuto ancora contatti dice – con la dirigenza dell’azienda ospedaliero-universitaria del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, ma lo farò in questi giorni”. Due sono le motivazioni che hanno spinto Antonio Pisani a realizzare tale iniziativa: la beneficenza e il rilancio del turismo in Costa d’Amalfi. La cena sarà realizzata con l’apporto di ditte locali e di quanti vogliono contribuire a realizzarla. E se non ci sono abbastanza sedie? L’invito è portarla da casa, l’importante è stare insieme!