Maiori, l’appello di Primavera Maiorese: “Fermate la campagna elettorale!”

In queste ore l’attenzione è tutta dedicata all’emergenza coronavirus. In Costiera Amalfitana, come in tutta la Campania e in Italia, si stanno adottando misure restrittive per limitare i contagi e controllare che cittadini e attività commerciali facciano propri tali provvedimenti. Primavera Maiorese e l’avvocato Vincenzo Rispoli, chiedono di mettere da parte le questioni politiche, in vista delle prossimi elezioni comunali a Maiori, per un serio sforzo nell’affrontare tale situazione.

“Ennesima intervista in pochi giorni – parlando della rubrica politica in cui interviene il sindaco Antonio Capone, più volte invitato ad un confronto pubblico da Primavera Maiorese – Ci asteniamo dal chiedere nuovamente un confronto pubblico, civile e democratico, non solo perché sappiamo che non ci sarà mai. Ma perché per noi è tempo di riflessioni serie. Fermate la campagna elettorale! Pensate a lavorare, impegnando le Istituzioni che rappresentate per risolvere i problemi. Qui c’è gente in giro, proveniente da zona rossa, ed avete a disposizione le forze di polizia per fare rispettare la quarantena. Non bastano le ordinanze per mettersi a posto. È necessario il lavoro concreto sul campo.

Non è tempo per le mezze misure, ma per serietà e responsabilità. Altrimenti è solo propaganda. Ma non servirà a molto.”