Maiori, la preghiera del medico Lello Vitagliano: “non ci lasceremo abbattere ed insieme vinceremo”

Siamo in momento critico dell’emergenza coronavirus, dove in queste ore tante persone sono in prima linea per assicurare conforto e assistenza alle persone. Il dottore Raffaele Vitagliano, da Maiori, in servizio presso la Guardia Medica offre una preghiera, una riflessione che rappresenta anche lo stato d’animo di questi giorni di battaglia contro un nemico microscopico, invisibile. “La buonanotte questa sera – scrive Lello Vitagliano – dall’altarino nello spiazzale antistante il nostro presidio di Guardia Medica. Nella tristezza del volto della Madonna Addolorata tutto il nostro dolore per quanti non ce l’hanno fatta, ma anche la grinta per noi che non ci lasceremo abbattere ed insieme vinceremo conservando imperituro il ricordo dei nostri cari.”