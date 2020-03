Maiori, la più bella maschera del Gran Carnevale conquista i social

Ultimo giorno di sfilate a Maiori, dove è in corso la 47esima edizione del Gran Carnevale. Tanto divertimento e tanto spettacolo caratterizzano questa manifestazione, dedicata al cinema, all’arte e alla musica. In tema con questa edizione è per noi anche la maschera più bella ed originale del carnevale maiorese, che ha conquistato grandi e piccini. In tantissimi, infatti, si sono concessi una foto con la macchina fotografica Fujifilm in tandem con la scheda Sd, costruite e indossate da due ragazzi di Tramonti, Danilo e Ilaria. La loro passione per la fotografia, tradotta in questo singolare travestimento è stata “premiata” con grande entusiasmo sui social, così da ricevere tanti like da Instagram e Facebook. Poi c’è anche un aneddoto che ci ha raccontato Danilo: questi costumi, così fedeli ai modelli dei dispositivi proposti, con sorpresa sono stati scambiati da qualcuno addirittura per delle pubblicità. Che dire, veramente complimenti a questi ragazzi!