Maiori, Gran Carnevale: trionfano i Nuovi Pazzi con Jovanotti

Maiori, Costiera Amalfitana. Il gruppo Nuovi Pazzi si aggiudica la 47esima edizione del Gran Carnevale con il carro “Io Penso Positivo”, mentre il premio per il miglior balletto va agli Amici di Sempre, coreografie che hanno il carro allegorico sul tema di “Peace and Love”. I costruttori dei Nuovi Pazzi si aggiudicano il premio per il terzo anno consecutivo, consacrando tale parabola positiva con il pubblico apprezzamento del cantautore Lorenzo Jovanotti.