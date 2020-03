Maiori, Fiorillo vs Miramare su derattizzazione e disinfestazione: “in due anni comune ha sempre incaricato ditta”

Il consigliere Valentino Fiorillo da seguito sui social alla propria battaglia sugli inadempimenti della Miramare Service, società in house del comune di Maiori per l’igiene e il decoro urbano. Questa puntata, l’ottava per la precisione, riguarda i servizi di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale:

“Dopo la pausa carnevalesca riprendiamo la saga delle inadempienze della Miramare e dei servizi pagati doppiamente dai cittadini (vi eravate illusi che fossero finiti?) – scrive Fiorillo nel post – Come si può vedere dai documenti ufficiali fornitici dagli uffici, sia nel capitolato che nella proposta tecnica della Miramare è chiaramente indicato a carico della società il servizio di derattizzazione e disinfestazione.

Orbene, in questi due anni il comune ha sempre incaricato la ditta Saya per queste operazioni (vedi ultima determina pubblicata venerdi). Anche questa volta avremo capito male? Intanto il Sindaco alla domanda dell’intervistatrice (nel corso della rubrica politica “Con il Sindaco senza filtri”, ndr) sul “cosa ne dice delle inadempienze della Miramare?” se ne va per i “vicarielli” ripetendo il suo mantra: “è tutt a post””