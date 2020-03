Maiori, Enpa Costa d’Amalfi in soccorso di sparviero ferito: il coronavirus non ferma la tutela degli animali

L’Enpa Costa d’Amalfi nonostante l’emergenza coronavirus è in campo per la tutela degli animali. I volontari, che hanno libertà di movimento per le operazioni di soccorso, questa mattina hanno recuperato uno sparviero ferito in via Nuova Chiunzi. Sul posto è giunto il presidente della sezione costiera Benedetto Amato, che era stato allertato del rapace in evidente difficoltà. Per il volatile, messo al sicuro, è stato poi contattato il numero verde dell’Asl e adesso i sanitari si stanno adoperando per trasportare il volatile presso il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Napoli per essere sottoposto alle cure del caso.