Maiori, emergenza coronavirus: stop alle prenotazioni nelle strutture ricettive fino al 3 aprile

Nel comune di Maiori si invita le strutture ricettive a non ricevere prenotazioni a partire da oggi e fino al 3 aprile, come misura di contenimento per l’emergenza coronavirus. L’avviso è stato diramato questa sera dal sindaco Antonio Capone. “Il momento attuale impone serietà e soprattutto condivisione delle scelte e dei conseguenti sacrifici da parte di ognuno di noi nell’interesse dell’intera comunità – si legge nella nota dell’Ente – Oggi è prioritaria la tutela della salute pubblica e per questo motivo invito I titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sono invitati a non ricevere prenotazioni attraverso i canali di vendita sia on line che off line per il periodo da oggi fino al prossimo 3 aprile.”