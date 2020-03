Maiori. Emergenza Coronavirus: passeggiava senza validi motivi, denunciata una giovane donna

Maiori, Costiera Amalfitana. Una giovane donna è stata fermata durante i controlli dei Carabinieri e della Polizia Municipale relativi all’emergenza coronavirus. Non avendo saputo fornire una ragione sui motivi che l’avevano spinta ad uscire dalla sua abitazione, infrangendo quindi le regole imposte, per la donna è scattata la denuncia per la violazione dell’art. 650 del codice penale. Di conseguenza, le è stata imposta la quarantena obbligatoria, come imposto dall’ordinanza n. 15 del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.