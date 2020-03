Maiori, emergenza coronavirus: ordinata sospensione di tutti i lavori edili

Nel comune di Maiori si è ordinata la sospensione di tutti i lavori edili. Il provvedimento, con adozione immediata, è stato emanato questo dal sindaco Antonio Capone. Sono sospesi quindi “tutte le lavorazioni relative agli interventi di e ristrutturazione di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo l’intervento di dragaggio per il carattere dell’indifferibilità ed urgenza” – si legge nell’ordinanza, che è stata adottata per scopi precauzionali, data l’emergenza sanitaria in corso, in attuazione delle disposizioni ministeriali.