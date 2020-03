Maiori. Crollo nel cantiere del parcheggio: processo per cinque imputati

Sono passati circa tre anni dal crollo del cantiere nel parcheggio multipiano in via Capitolo, a Maiori. Ora sono stati rinviati a giudizio i cinque imputati: il processo inizierà il 6 maggio.

Davanti al giudice compariranno Antonio Ferrara, committente dei lavori, Alberto Senatore e Matteo Sernicola, tecnici cavesi, Antonio Tortora e Annaluisa Scoglimiglio, di Pagani e di Angri, responsabili delle due ditte incaricate di eseguire l’opera.

La vicenda, ricordiamo risale a marzo di sette anni fa, quando venne aperto un cantiere per la costruzione di novanta garage tra cui un parcheggio privato al piano superiore per il quale era necessario creare una paratia. L’opera, a detta della procura, non rispettò i parametri descritti nel progetto.

Le due ditte, in particolare quella deputata alle trivellazioni, sono responsabili di non aver rispettato le linee dettate dal progetto approvato dall’ufficio tecnico comunale, soprattutto in relazione alla profondità della palizzata tirante che avrebbe dovuto sostenere il carico del piano superiore.