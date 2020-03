Maiori, collaborazione Enpa Costa d’Amalfi-Miramare Service: finora elevate sanzioni per 800 euro

Continua la proficua collaborazione tra l’Enpa Costa d’Amalfi e la Miramare Service. Infatti l’operato degli ispettori ambientali sul territorio comunale di Maiori, dall’entrata in vigore del nuovo calendario della raccolta rifiuti (dallo scorso 1 febbraio), ha portato finora all’elevazione di sanzioni per 800 euro, un risultato frutto dei controlli avvenuti nell’arco dell’ultimo mese.

Questa mattina si è svolto un incontro operativo agli uffici della Miramare, tra l’ingegner Carmine La Mura, amministratore unico della società in house del comune, ed il presidente della sezione costiera dell’Ente Nazionale Protezione Animali, Benedetto Amato. C’è stato un briefing sulle attività in corso e quelle da svolgere, che vedranno in prima linea i volontari nel far rispettare l’ordinanza sindacala su conferimento dei rifiuti e deiezioni canine.

“Il management della Società ha invitato l’ENPA ad intensificare i controlli e a sanzionare tutti quei comportamenti meritevoli di essere sanzionati tenuto conto dell’Ordinanza, anche se, – spiega la Miramare – , fortunatamente, si tratta di qualcosa che riguarda una piccola parte della popolazione.” (Foto Miramare Service)