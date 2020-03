Madonna di Loreto sull’Italia con l’aereo militare. Purtroppo non è un pellegrinaggio ma è una fake news NESSUN pellegrinaggio della statua della Madonna di Loreto sui cieli dell’Italia falcidiata dall’emergenza coronavirus. La fotografia che nelle ultime ore sta circolando su chat e social, e che ritrae appunto la statua all’interno di un P72A dell’Aeronautica Militare, è vera ma vecchia: è stata infatti scattata alcune settimane fa nella base di Sigonella, in Sicilia. Non c’entra dunque nulla con l’epidemia. Al contrario quel pellegrinaggio, iniziato l’8 dicembre dello scorso anno per festeggiare il Giubileo Lauretano, cioè il centesimo anniversario della proclamazione – avvenuta il 24 marzo del 1920 – della Beata Vergine quale patrona universale dell’Aeronautica e di tutti gli aviatori, è stato bloccato ormai settimane fa. Lo ha confermato il colonnello dell’Aeronautica Stefano Cosci sulla rivista del Santuario Lauretano. L’itinerario previsto prevedeva infatti una serie di soste in basi militari italiane nel corso di tutto l’anno, fino al dicembre 2020. L’anno giubilare lauretano e si concluderà il 10 dicembre con la chiusura della Porta Santa del santuario marchigiano della Santa Casa.

Non c’è stato dunque nessun volo, da Nord a Sud, della Madonna di Loreto per rispondere alle ansie e alle speranze degli italiani chiusi in casa per contrastare la diffusione dell’infezione. L’immagine è stata appunto scattata a Sigonella lo scorso 24 gennaio: la sacra effigie, appositamente realizzata per l’occasione e protetta in una teca di legno di rovere, era arrivata da Lampedusa a bordo del pattugliatore marittimo dei 41esimo stormo per incontrare i devoti della circoscrizione dell’Aeronautica Militare che comprende le provincie centro orientali della Sicilia (Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta). E così era avvenuto, e sarebbe dovuto avvenire, in diverse altre tappe: da Trapani (5 gnenaio9 scorso) a Pratica di Mare, dove il viaggio avrebbe dovuto concludersi a metà del prossimo novembre. Lo testimoniano con dovizia di dettagli molte cronache locali. A quanto siamo riusciti a ricostruire, il viaggio dovrebbe essersi interrotto all’inizio del mese a Brindisi.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha d’altronde parlato già da tempo di “infodemia”, cioè della diffusione incontrollata di notizie, del tutto o in parte inventate, sul coronavirus e tutti gli aspetti che riguardano la pandemia mondiale. Nonostante gli sforzi delle principali piattaforme di messaggistica e dei social network, ne continuano a circolare di ogni colore: a partire da quella che avrebbe voluto l’intero paese in condizioni di “biocontenimento Bsl-4” da metà aprile, seccamente smentita dal capo dipartimento Angelo Borrelli già due giorni fa nel corso del suo punto quotidiano con la stampa. Si trattava di un comunicato del tutto inventato in cui si leggeva che dal 15 aprile, se l’epidemia non fosse stata contenuta, sarebbe stato dichiarato il biocontenimento con “protocolli estremamente stringenti” come chiusura totale di tutti gli esercizi e rifornimenti di un solo membro per famiglia ai checkpoint militari. Il tutto per 21 giorni. Qualcosa del genere aveva già circolato intorno al 10 marzo. E ancora: i soliti video degli assalti ai supermercati, le false promozioni da 200 euro per i prodotti in cambio di un sondaggio, i delfini fra i canali di Venezia (era la Sardegna, chissà quando) o gli elefanti che invadono villaggi in Cina, ubriacandosi. Molte sono segnalate, con precisi link di smentita, anche su una piattaforma appena lanciata, e gestita da volontari e attivisti, battezzata Covid19italia.help. Oltre all’elenco delle fake news la piattaforma consente a chiunque di caricare segnalazioni su raccolte fondi, richieste di aiuto e fonti istituzionali.

Diffondere notizie false, magari basate come nel caso della statua della Madonna di Loreto su contenuti veri ma del tutto ricontestualizzati, genera conseguenze profondissime e pericolose. Tanto che molti paesi del mondo si stanno mobilitando. Spesso senza andare troppo per il sottile. Dal Sudafrica, dove l’esecutivo ha stabilito fino a 6 mesi di carcere per chi le diffonde, agli Emirati Arabi – espulsione e 5 anni di carcere – fino al Marocco, che ha invece già compiuto alcuni arresti.