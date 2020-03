M5S,domani su Rousseau si voterà per destinare 3 milioni di euro dei parlamentari pentastellati al Servizio Sanitario Nazionale.

Nella giornata di domani martedì 10 marzo 2020, a partire dalle ore 12 fino alle ore 12 di mercoledì 11 marzo, gli iscritti alla piattaforma Rousseau, oltre a votare per il secondo turno candidati presidenti Marche e Veneto, nonché per le regionarie Valle d’Aosta, si voterà anche per la destinazione restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle per l’emergenza coronavirus.

Infatti tutti gli iscritti certificati e abilitati al voto saranno chiamati a votare per destinare le restituzioni dei portavoce parlamentari. Il MoVimento 5 Stelle è l’ unica forza politica che si taglia gli stipendi e li restituisce alla collettività. Nella giornata di domani gli iscritti saranno chiamati a votare a favore o contro (Sì/No)la proposta del Capo politico di destinare 3 milioni di euro delle restituzioni degli stipendi dei portavoce del MoVimento, all’acquisto di attrezzature per la terapia intensiva e altro materiale sanitario occorrente a far fronte all’ emergenza Coronavirus. Di seguito il testo del quesito:“Sei favorevole a destinare 3 milioni di euro delle restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle alla protezione civile, finalizzati all’acquisto di attrezzature per terapia intensiva e altro materiale sanitario, necessario a far fronte all’ emergenza coronavirus, a favore del servizio sanitario nazionale?” – 09 marzo 2020 – salvatorecaccaviello

Fonte: Movimento 5 Stelle