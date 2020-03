Lutto a Ravello. E’ morto Francesco Lima, l’anziano era stato dimesso e poi riportato in ospedale . L’uomo che era stato trasportato da Torello all’Ospedale di Castiglione “Costa d’ Amalfi” per Mercato San Severino ( Salerno ) purtroppo non ce l’ha fatta. . Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta . E’ un momento difficile in Costiera amalfitana , per le norme di contenimento al coronavirus non si potranno fare neanche i funerali, ma solo una cerimonia ristretta ai familiari ai quali vanno le nostre condoglianze.