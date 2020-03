Lutto a Positano. Ci ha lasciati mastu’ Giovanni Russo

Positano, Costiera Amalfitana. La perla della Costa d’Amalfi è in lutto per la perdita di Giovanni Russo, conosciuto da tutti come mastu’ Giovanni, che ci ha lasciati all’età di 87 anni. Noto imprenditore, ma anche “poeta delle pietre”, riconoscimento dovuto alle meravigliose sculture che era in grado di realizzare. Soltanto lo scorso mese, inoltre, nella giornata di commemorazione delle Foibe, si è tenuta infatti la presentazione del suo libro, “Tutto qui”, nel quale raccoglie una serie di episodi tragici e strazianti che l’autore ha ripercorso viaggiando con la mente nel passato.

Il corteo funebre muoverà da casa dell’estinto nella mattinata di domani, martedì 3 marzo, alle ore 10.30, per la Chiesa di Santa Maria Assunta, dove si celebrerà il rito funebre.

La redazione di Positanonews porge le sue più sentite condoglianze alla moglie, il figlio, la figlia, il genero, i nipoti e tutta la sua famiglia, in questo momento così doloroso.