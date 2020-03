Lutto a Piano di Sorrento. Vola in cielo un carottese affetto da coronavirus: era ricoverato al Loreto Mare

Penisola sorrentina. Un altro decesso a causa del coronavirus, si tratta di un carottese ricoverato all’ospedale Loreto Mare di Napoli perchè in gravi condizioni di salute. A darne notizia è il primo cittadino di Piano, Vincenzo Iaccarino, anch’egli addolorato per la perdita:

“Oggi un nostro concittadino, un mio amico, che nei giorni scorsi era stato ricoverato in UTI all’Ospedale Loreto Mare con una grave insufficienza respiratoria perchè contagiato da Covid-19 è volato al cielo.

E’ una notizia che non avrei mai voluto dare, lo conoscevo dalla giovinezza lo seguivo da giorni, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante stesse praticando tutte le cure del caso.

In questo tragico momento rispettando la privacy della famiglia uniamoci col cuore al loro dolore pregando tuttinsieme per lui che se ne è andato da solo in silenzio senza uno sguardo familiare una stretta di mano un ultimo saluto lontano da tutti e dai suoi affetti più cari.”

La redazione di Positanonews e il suo direttore esprimono la propria vicinanza ed abbracciano calorosamente la famiglia in lutto, nella speranza di un lieve conforto.