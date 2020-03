Emergenza Coronavirus. Stessa interdizione ai luoghi di culto della diocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni. A causa dell’emergenza coronavirus e delle misure di limitazione ancora più cogenti imposte dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato in data 11 marzo 2020, fino a venerdì 3 aprile, l’accesso alle Chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni, e più in generale agli edifici di culto di qualsiasi genere, viene interdetto a tutti i fedeli.