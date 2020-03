Lorenzo Insigne e l’incontro con il Santo Padre.

Ieri il Santo Padre, in una deserta piazza San Pietro, ha dato una benedizione “Urbi et Orbi” che ha commosso tutto il mondo cattolico. Lorenzo Insigne ha voluto ricordare il giorno in cui è stato ricevuto dal Papa, assieme ai compagni della nazionale, postando una foto con sopra un messaggio: “Non possiamo andare avanti ognuno per conto proprio, solo insieme possiamo farcela”.