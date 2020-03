Napoli, Insigne:

“E’ dura senza campo. L’Europeo? Lo vinceremo nel 2021”

Lorenzo Insigne (agf)

#CIAVETEROTTOILCALCIO

RIFLESSIONI IN TRIBUNA

Senza campo e senza pallone con il rischio di stipendi ridotti per la crisi creata dal coronna virus, i calciatori stanno alla finestra e aspettano buone notizie dai dirigenti federali e dalle loro squadre. Assemblee infuocate e riunioni rinviate con scontri verbali sterili senza strategie per il raggiungiento di un preciso obiettivo. Soluzioni lontane per completare un campionato ancora in bilico e i forti contrasti tra i presidenti più autorevoli. La lega e i presidenti hanno creato il vuoto negli stadi prima per problemi di ogni tipo con tifoseria e organizzazione federale. Le partite a porte hiuse segnali di un declino e di un cambio di tendenza in negativo he porta a una risi senza preedenti Senza incassi e costi ecessii alcuni presidenti rishiano il fallimento. Il rinvio a data da destinarsi per un possibile scenario futuro più roseo. Il calcio non tira più in porta e non fa spettacolo da tempo. Crisi di gioco e di risultati anche dal punto di vista finanzanziario e di bilanci in perdita. Vedi Juve quotata in Borsa. Si è apeta uffiiccialmente una crisi di rapporti tra Lazio e Juve per la contesa dello scudetto. De Laurentiis si è schierato per sostenere Lotito sempre guerriero contro lo strapotere politico e sportivo della Juve.

Il capitano partenopeo parla di come cambia la vita dei calciatori in tempi di coronavirus:

INSIGNE A SKY

“Prima stavamo poco a casa, ora ci godiamo le famiglie anche se pesa stare senza partite e allenamenti. Gattuso mi ha fatto sentire subito importante e abbiamo un bel rapporto. Nazionale? Abbiamo costruito un gran gruppo, pronto a fare grandi cose”