Lorenzo Insigne, dal campo del San Paolo al campo della solidarietà.

Nell’impossibilità di scendere nel campo del San Paolo, Lorenzo Insigne, in questi giorni è sceso più volte nel campo della solidarietà. Il capitano del Napoli, infatti, è stato molto attivo sui social, mostrandosi prima sul terrazzo di casa per il flash mob, un abbraccio virtuale che unisce tutti gli italiani che, in determinate ore del giorno, si ritrovano a cantare tutti insieme per sentirsi più “vicini”; successivamente ha postato un video in cui, in tenuta sportiva, eseguiva gli esercizi consigliati dallo staff medico. In numero 24, che pochi giorni fa aveva donato centomila euro per aiutare gli ospedali della Campania, in serata ha lanciato un appello ai supporters azzurri: “In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra, quella dei Medici, degli Infermieri e di Cittadini di tutta Italia. We Are One Team! Forza!”.