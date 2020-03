L’intraprendenza di Minori in Costa d’ Amalfi

Minori, Costiera amalfitana. Un diario della quarantena della Costa d’ Amalfi per il Coronavirus Covid19 da parte del nostro beneamato Gaspare Apicella, decano del giornalismo sul territorio che ringraziamo.

Lo specchio di quanto temuto è dato dalla chiusura degli sportelli bancari cittadini per tre giorni a settimana: c’era in aria!

E meno male che a tentare di rallegrare la triste e preoccupante situazione concorrono quei video che in continuazione (frutto dell’intelligenza campana) passano di cellulare in cellurare.

Su tutto, però, si erge l’intraprendenza (almeno in costa) del popolo minorese sull’esempio del primo cittadino che, anche lui in continua apprensione, percorre tutte le strade per raggiungere una soddisfazione, anche se momentanea e parziale, sullo stato della pericolosità del virus. Reale ha chiesto lumi chiarificatori anche a Burioni, espressione massima quale virologo italianio.

La parola Minori potrebbe far pensare ad una Comunità di ridotta importanza, ma non è così. Anche se un giorno, nel corso della finale di coppa campioni a Roma, “Bisteccone” (alias Gianpiero Galeazzi) per “sfottere ” l’amico Gabriele Tramontano (iniziatore con Valente di 90° minuto), salernitano residente a Roma, disse: ma tu sei nato a Nocera inferiore, vivi sovente a Minori: sei tutto riduttivo. Non conosceva il buon Galeazzi l’esatta valenza del minorese, particolarmente al cospetto delle disgrazie..

Però si avverte una anche se minima inosservanza dei suggerimenti e delle imposizioni: troppo traffico stradale (anche se MINORI è attraversata dalla 163). Si ha notizia di frequenti fruizioni di gruppetti che, anche se inconsciamente, mettono in pericolo la propria e l’altrui salute.