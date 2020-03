L’infermiera in trincea contro il Coronavirus.

La foto di questa donna, un’infermiera crollata stremata dopo non si sa più quante ore di lavoro, è diventata virale e simbolo di questo periodo così critico di intensa attività per i nostri medici ed infermieri. Un’autentica missione quella di tentare di salvare il prossimo mettendo a repentaglio la propria vita. Ancora con camice, guanti e mascherina la donna si appoggia per riposare quel poco che basta (o forse no), prima di riprendere il suo turno di lavoro di tante, troppe ore! La foto è stata scattata nell’ospedale di Cremona, uno di quelli maggiormente colpiti dal Coronavirus, da un medico che entra dal pronto soccorso, vede la scena, prende il cellulare e decide di immortalare questo momento come segno di ringraziamento a chi è continuamente in prima linea a fronteggiare questo virus.