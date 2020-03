Linea Sorrento – Roma: Marozzi limita le corse

Le autolinee Marozzi avvisano la clientela della tempranea riduzione della linea Sorrento – Roma, a seguito delle disposizione ministeriali in tema di contenimento del COVID-19, dal 16 marzo al 3 aprile 2020, salvo proroghe, l’esercizio dell’Autolinea in oggetto sarà limitato esclusivamente ai giorni venerdì, sabato e domenica. In particolare:

Nei giorni 29,21,27,28,29 e 3 aprile 2020 sarà effettuata la corsa di andata da Sorrento per Roma delle ore 6,00 e di ritorno da Roma per Sorrento delle ore 15,00.

Nei giorni 22 e 29 marzo sarà effettuata la corsa di andata da Roma per Sorrento delle ore 7,00 e di ritorno da Sorrento per Roma delle ore 17,00