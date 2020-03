Lidia Erra originaria di Tramonti, sconfitta dal coronavirus: era residente a Genova

Tramonti piange Lidia Erra, donna originaria del paese collinare della Costiera Amalfitana che era residente a Genova. Non ce l’ha fatta Lidia nella sua personale battaglia contro il coronavirus. A darne la triste notizia della sua dipartita sono stati i figli Enrico e Davide, la mamma Preziosa, le sorelle Claudia e Silvana, il cognato Danilo, i nipoti Morena e Matteo e i parenti tutti. Purtroppo, a causa di questa emergenza non si terranno i funerali, ma quando sarà possibile le ceneri di Lidia faranno ritorno a Tramonti per celebrare il rito funebre. L’amministrazione e la cittadinanza della comunità di Tramonti si unisce al cordoglio alla famiglia Erra. Cordoglio al quale si unisce anche tutta la Redazione di Positanonews.